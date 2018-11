New York (AFP) In New York ist ein Mann nach einem Axtangriff auf zwei Polizisten erschossen worden. Der Angreifer habe am Donnerstag zwei Menschen verletzt, bevor er getötet wurde, teilte die New Yorker Polizei mit. US-Medien identifizierten den Angreifer als Zale Thompson. Dessen Einträge auf der Videoplattform YouTube und im Onlinenetzwerk Facebook wiesen auf islamistisches Gedankengut und "extremistische Neigungen" hin, erklärte das auf die Überwachung islamistischer Internetseiten spezialisierte US-Unternehmen Site.

