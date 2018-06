Los Angeles (AFP) Ein Jugendlicher hat an einer Schule in den USA Medienberichten zufolge mehrere Menschen angeschossen und sich anschließend das Leben genommen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag an einer High School in Marysville 55 Kilometer nördlich von Seattle im Westküstenstaat Washington. Bis zu sechs Menschen seien verletzt worden, berichtete die Zeitung "Seattle Times". Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Schütze tot sei.

