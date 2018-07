Washington (AFP) Kampfflugzeuge der USA und verbündeter Staaten haben im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien seit Donnerstagabend zwölf Einsätze geflogen. Das teilte das für die Region zuständige Zentralkommando (Centcom) der US-Armee mit Sitz in Tampa im Bundesstaat Florida am Freitag mit. Im Norden Syriens wurden demnach mutmaßliche Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) rund um die Kurdenstadt Kobane an der Grenze zur Türkei angegriffen. Die kurdischen Kämpfer leisten seit Wochen erbitterten Widerstand gegen die vorrückenden Extremisten, die Kobane fast vollständig umzingelt haben.

