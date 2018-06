Luftwaffenbasis MacDill (AFP) Kampfflugzeuge der USA und verbündeter Staaten haben im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien bislang 632 Angriffe geflogen. Dabei seien mehr als 1700 Bomben und Raketen eingesetzt worden, teilte das US-Zentralkommando am Donnerstag mit. Insgesamt seien die Flugzeuge 6600 Mal gestartet, wobei ein Großteil der Einsätze Aufklärungs- und Betankungsflüge waren. Zwar beteiligen sich mehrere europäische und arabische Staaten an dem Einsatz, doch wurden nur 79 der 632 Angriffe bisher nicht von US-Kampfflugzeugen geflogen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.