Washington (AFP) Die USA haben alle Ukrainer zur Teilnahme an der Parlamentswahl am kommenden Sonntag aufgerufen. Die Abstimmung sei ein "weiterer Meilenstein" auf dem Weg zu einem demokratischen Land, sagte Außenamtssprecherin Jen Psaki am Donnerstag. Die Ukraine beweise damit ihre Bemühungen um einen demokratischen Prozess trotz der anhaltenden politischen Krise und der Sicherheitsprobleme "in einigen Landesteilen".

