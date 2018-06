Washington (AFP) Die USA wollen Berichte über einen Einsatz von Chemiewaffen durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak überprüfen. Noch gebe es keine Bestätigung, aber die Angaben würden "sehr ernst" genommen, sagte US-Außenminister John Kerry am Freitag in Washington.

