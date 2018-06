München (SID) - Die Alpinen des Deutschen Skiverbandes (DSV) starten mit einem zehnköpfigen Aufgebot in das erste Rennen nach dem Rücktritt von Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch. Für den Saisonauftakt am Wochenende im österreichischen Sölden sind vier Frauen und sechs Männer nominiert. Angeführt wird das Aufgebot von Viktoria Rebensburg (Kreuth), Olympiasiegerin 2010 und Olympiadritte 2014 im Riesenslalom. Felix Neureuther (Partenkirchen) verzichtet wegen seines Trainingsrückstandes auf einen Start.

Alpindirektor Wolfgang Maier wies vor den Riesenslalom-Rennen auf dem Rettenbachferner (Samstag Frauen, Sonntag Männer) darauf hin, dass die Männer-Mannschaft "erstmals seit Jahrzehnten" über mehr Startplätze im Riesenslalom verfüge als die Frauen: "Das ist historisch und eine gute Chance für junge Fahrer, sich im Weltcup zu behaupten." In Fritz Dopfer (Garmisch) und Stefan Luitz (Bolsterlang) hat der DSV auch ohne Neureuther zwei Läufer am Start, die mindestens in die Top 10 fahren können.

Die Männer werden seit dieser Saison von Mathias Berthold trainiert, früher bereits Cheftrainer der DSV-Damen, zuletzt vier Jahre lang Cheftrainer der österreichischen Männer. Bei den Frauen übernahm Markus Anwander den Posten vom Schweizer Tom Stauffer. Nach dem Rücktritt von Höfl-Riesch soll Anwander nach Aussage von Maier "ein schlagkräftiges Damen-Team" um die 25 Jahre alte Rebensburg aufbauen. Dieser Neuaufbau soll in der WM-Saison 2016/2017 erste Früchte tragen.

Zwar sei die Basis im Frauen-Team schon jetzt "sehr gut. Aber dass wir wieder in geballter Stärke auftreten, braucht noch zwei Jahre. Diese Zeit geben wir uns", sagte Anwander.

Höhepunkt der Saison sind die Weltmeisterschaften in Vail/Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado (2. bis 15. Februar 2015). Dafür hat Maier trotz des Rücktritts der Medaillengarantin Höfl-Riesch klare Vorstellungen: "Wir wollen mit drei Medaillen nach Hause kommen - eine bei den Damen, eine bei den Herren und eine im Teamwettbewerb." - Das Aufgebot des DSV für den Weltcup-Auftakt in Sölden/Österreich:

Damen (Rennen am Samstag, 9.30/12.45 Uhr): Lena Dürr (Germering), Simona Hösl (Berchtesgaden), Veronique Hronek (Unterwössen), Viktoria Rebensburg (Kreuth).

Herren (Rennen am Sonntag, 9.30/12.45 Uhr): Fritz Dopfer (Garmisch), Stefan Luitz (Bolsterlang), Alexander Schmid (Fischen), Dominik Schwaiger (Königssee), Benedikt Staubitzer (Mittenwald), Linus Strasser (München).