Berlin (AFP) Die chilenische Präsidentin Michelle Bachelet kommt am Montag zu einem Besuch nach Deutschland. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll es unter anderem um die Zusammenarbeit im Rohstoffsektor sowie um Klimapolitik gehen, wie die Kanzlerin am Samstag in ihrem neuen Video-Podcast mitteilte.

