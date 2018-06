Edmonton (dpa) - Leon Draisaitl hat mit seinem ersten Tor in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL sein Team Edmonton Oilers zum Sieg geschossen. Beim 6:3-Auswärtserfolg gegen die Carolina Hurricanes gelang dem Deutschen der Treffer zum 4:3 (53. Minute) im Nachschuss mit der Rückhand.

"Wirklich aufregend - das ist etwas, wovon jeder Hockeyspieler als Kind träumt. Schön war das Tor nicht, eher so ein reingeschlittertes", sagte er nach dem Spiel. "An meinem Jubel muss ich aber noch arbeiten", sagte er. Nach dem Treffer in seinem achten NHL-Spiel hatte er Teamkapitän Andrew Ference vor Freude umgeworfen. Draisaitl, der am Montag 19 Jahre alt wird, verbuchte eine Nettospielzeit von 15:23 Minuten.

Es ist der dritte Sieg nacheinander für die Oilers. Sie stehen in der Pacific Division nun auf dem sechsten und vorletzten Platz.