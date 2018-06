Düsseldorf (dpa) - In der Debatte über eine Fusion von Bundesländern dämpft Nordrhein-Westfalen die Hoffnung auf große Kostenersparnisse. Die Probleme des Saarlandes würden nicht kleiner, wenn es Teil von Rheinland-Pfalz wäre, sie wären nur nicht so sichtbar, sagte NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans der "Rheinischen Post". Fusionen würden allerdings die Abstimmungen vereinfachen: Die Meinungsbildung im Länderkreis wäre sicherhlich einfacher, so Walter-Borjans.

