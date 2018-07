Paris (AFP) Von ihren Fans umjubelt und selbst sichtlich ergriffen hat Mireille Mathieu in Paris ihr 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Beim Auftaktkonzert am Freitagabend im Olympia, wo sie schon ganz am Anfang ihrer Karriere auf den Brettern stand, wurde sie nach jedem Chanson mit Blumensträußen überhäuft. "Ich bin entzückt Euch wiederzusehen", sagte die zierliche Sängerin mit dem kecken Pagenschnitt und dem rollenden R. "Ihr habt mir Eure Herzen geschenkt, ich schenke Euch das meine."

