Madrid (dpa) - Die beiden deutschen Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Sami Khedira haben mit Real Madrid den 229. Clasico gewonnen und Spitzenreiter FC Barcelona die erste Saison-Niederlage in der spanischen Fußball-Meisterschaft zugefügt.

Die Königlichen kamen nach Toren von Cristiano Ronaldo per Handelfmeter (35.), Pepe (50.) und Karim Benzema (61.) zu einem 3:1 (1:1) und rückten damit zumindest für 24 Stunden mit 21 Punkten auf den zweiten Platz hinter Barca (22) vor.

Kroos leitete den Siegtreffer per Ecke ein. Die Katalanen waren durch den brasilianischen Jungstar Neymar in Führung gegangen (4.). Die Vorarbeit leistete Uruguays Torjäger Luis Suárez, der nach Ablauf seiner viermonatigen Sperre wegen der Beißattacke im WM-Spiel gegen Italiens Giorgio Chiellini für Barcelona debütierte.

Eine halbe Stunde lang war Barcelona die bessere Mannschaft. Die Elf von Trainer Luis Enrique erwischte dabei einen perfekten Start. Einen langen Ball von Suárez verwertete Neymar mit seinem neunten Saisontor zur Führung. Suárez' Sperre für Pflichtspiele durch den Weltverband FIFA war in der Nacht zum Samstag abgelaufen. Dem Stürmer fehlte aber noch ein wenig die Bindung zum Spiel, in der 69. Minute wurde er ausgewechselt.

Kurz nach der Führung hatte Lionel Messi die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen, doch der argentinische Superstar scheiterte aus kurzer Entfernung an Real-Schlussmann Iker Casillas (22.). Es wäre Messis 251. Liga-Tor gewesen, womit er den Uralt-Rekord des legendären Telmo Zarra (Athletic Bilbao) aus den 40er und 50er Jahren eingestellt hätte.

Treffsicherer zeigte sich dagegen Ronaldo. Nach einem Handspiel von Gerard Pique ließ sich der Weltfußballer die Chance vom Elfmeterpunkt nicht nehmen und sorgte für den ersten Gegentreffer von Barca-Schlussmann Claudio Bravo, der in der Liga stets den Vorzug vor dem Deutschen Marc-Andre ter Stegen erhält, nach 754 Minuten. Für Ronaldo war es schon das 16. Saisontor in der Primera Division. Kurz darauf hatte James Rodriguez noch vor der Pause per Kopf die Chance zur Real-Führung (44.).

Dies erledigte nach der Pause Verteidiger Pepe. Der Portugiese, der in der Anfangsphase noch äußerst unsicher agierte, traf nach Kroos-Ecke mit einem wuchtigen Kopfball (50.). Elf Minuten später war das Spiel nach einer Kombination über Ronaldo, Isco und Benzema entschieden. Der Franzose, der sein viertes Saisontor erzielte, machte in der 86. Minute Platz für Khedira. Es war der erste Liga-Einsatz des früheren Stuttgarters nach auskuriertem Muskelbündelriss.