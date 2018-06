New York (dpa) - Ein Axt-Angriff auf zwei Polizisten in New York war nach Angaben von Polizeipräsident Bill Bratton ein "Terroranschlag".

Der 32 Jahre alte Angreifer sei ein "selbst-radikalisierter Muslim" gewesen und habe alleine gehandelt, sagte Bratton bei einer Pressekonferenz am Freitag. Bei dem Vorfall am Donnerstag im New Yorker Stadtteil Queens hatte der Mann zwei Polizisten mit einer Axt angegriffen und schwer verletzt. Andere Polizisten erschossen den Täter daraufhin.

Nach dem Vorfall hatte die Polizei den Computer des Angreifers untersucht und festgestellt, dass der Mann oft auf Webseiten mit radikalislamischen Inhalten surfte. Die Untersuchung dauere noch an, sagte Bratton.

Einer der beiden Polizisten konnte am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen werden, der Zustand des anderen war den Angaben zufolge kritisch, aber stabil. Auch eine 29 Jahre alte Passantin wurde bei der Schießerei verletzt, ihr Zustand war ebenfalls stabil.

