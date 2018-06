Kiew (AFP) Einen Tag vor der Parlamentswahl in der Ukraine haben Hacker die Website der nationalen Wahlbehörde angegriffen. Die Internetpräsenz www.cvk.gov.ua war am Samstag für kurze Zeit nicht erreichbar. Die ukrainischen Sicherheitsbehörden erklärten, die Seite sei Ziel einer sogenannten DDoS-Attacke ("Distributed Denial of Service") geworden. Diese führt zu einer Überlastung von Servern, die zur Folge hat, dass Dienste im Internet langsamer werden oder vorübergehend nicht mehr zur Verfügung stehen.

