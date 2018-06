Berlin (AFP) Die Bundesregierung will Konflikte zwischen konkurrierenden Gewerkschaften einem Pressebericht zufolge vor allem von Arbeitsgerichten lösen lassen. Das geht nach einer Vorabmeldung des Nachrichtenmagazins "Focus" vom Sonntag aus dem Bericht einer Regierungsarbeitsgruppe hervor, der Grundlage für das Gesetz zur Tarifeinheit sein soll. Den Entwurf des Gesetzes will Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in den kommenden Tagen auf den Weg bringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.