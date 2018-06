Kassel (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat zu einem stärkeren Engagement Deutschlands für den globalen Klimaschutz aufgerufen. Die Bundesregierung trage im Rahmen der G7–Präsidentschaft im kommenden Jahr "Mitverantwortung, die globale Klimaschutzpolitik voranzubringen", sagte Gauck am Sonntag aus Anlass der Verleihung des Deutschen Umweltpreises in Kassel. Der Weltklimagipfel der Vereinten Nationen in Paris könne eine "Wegscheide" und "ein ermutigender Aufbruch" sein, wenn an seinem Ende ein "wirksames globales Abkommen" stehe. Dafür gelte es alles zu tun, "was uns möglich ist".

