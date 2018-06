Tunis (AFP) Die größte säkulare Partei in Tunesien, Nidaa Tounès, sieht sich als Sieger der Parlamentswahl am Sonntag. "Wir haben positive Hinweise, wonach Nidaa Tounès an der Spitze sein könnte", sagte Parteichef Béji Caïd Essebsi am Sonntagabend vor Journalisten in Tunis.

