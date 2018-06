Berlin (AFP) Die Preise bei Neuvermietungen sind einer Erhebung zufolge hierzulande in den vergangenen fünf Jahren dramatisch gestiegen. Mit einem durchschnittlichen Anstieg der Kaltmieten bei Neuvermietungen lag Wolfsburg mit 40,7 Prozent vorne, wie aus einer Untersuchung des Portals Immobilienscout 24 hervorgeht, die der "Bild am Sonntag" in Auszügen vorlag. Deutliche Anstiege verzeichneten demnach auch Ingolstadt (28,9 Prozent) und Kassel (28,8 Prozent). Von den Metropolen habe nur Berlin mit 30,8 Prozent mit einem heftigen Preisanstieg zu kämpfen.

