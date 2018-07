Frankfurt/Main (dpa) - Aufatmen in Europa: Die meisten großen Banken sind für schwere Zeiten gewappnet. Allerdings klaffen vor allem bei Geldhäusern in Italien und Griechenland noch Kapitallücken, die spätestens in neun Monaten geschlossen werden müssen. 25 der 130 untersuchten Institute im Euroraum fielen beim EZB-Stresstest durch, darunter als einzige deutsche Bank die Münchener Hypothekenbank. Diese und elf weitere Geldhäuser haben aber schon nachgebessert und ihre Puffer gestärkt.

