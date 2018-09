Frankfurt/Main (dpa) - Die Münchener Hypothekenbank ist als einzige deutsche Bank bei den Bankentests der Europäischen Zentralbank (EZB) durchgefallen. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2013. Das Münchener Geldinstitut sei das einzige mit einer nominellen Kapitallücke. Es habe sein Kapital aber im laufenden Jahr bereist deutlich gestärkt, so dass diese Lücke geschlossen sei, teilten die Bundesbank und die Finanzaufsicht Bafin in Frankfurt mit. Insgesamt wurden in Deutschland 24 Instituts-Gruppen unter die Lupe genommen, im Euroraum insgesamt waren es 130 Banken.

