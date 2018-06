Albi (AFP) Bei Protesten gegen einen Staudamm in Südwestfrankreich ist in der Nacht zum Sonntag ein Demonstrant ums Leben gekommen. Der 21-Jährige starb bei Zusammenstößen zwischen Polizisten und Protestteilnehmern, wie die Organisatoren der Demonstration im Verwaltungsbezirk Tarn am Sonntag mitteilten. "Wir behaupten nicht, dass die Polizei einen Demonstranten getötet hat, aber ein Augenzeuge sagte, der Tod sei während der Zusammenstöße erfolgt", sagte ein Sprecher der Initiative, Ben Lefetey.

