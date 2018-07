Essen (dpa) - Welche Karstadt-Filialen stehen noch auf der Kippe? Der "Focus" schreibt, das Warenhaus in Düsseldorf sei der größte Verlustbringer und beruft sich auf eine interne Liste. Betroffen seien aber auch andere Großstadt-Warenhäuser etwa in München oder Frankfurt, sowie Läden in kleineren Städten wie Siegen, Bottrop oder Celle. Sechs Karstadt-Häuser zu schließen, hatte der neue Chef der Warenhauskette Stephan Fanderl schon am Donnerstag angekündigt und gesagt, dass für weitere acht bis zehn Häuser Änderungen anstehen.

