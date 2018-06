Jakarta (AFP) Knapp eine Woche nach seiner Vereidigung hat der indonesische Staatschef Joko Widodo am Sonntag sein Kabinett vorgestellt. Erstmals in der Geschichte Indonesien gehört der Regierung eine Frau, Retno Marsudi, als Außenministerin an. Die beiden Schlüsselressorts Finanzen und Wirtschaft werden von Bambang Brodjonegoro und von Sofyan Djalil geleitet.

