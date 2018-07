Rom (AFP) Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hat Kritiker an der von ihm geplanten Umgestaltung des Arbeitsmarkts mit grantigen Rentnern verglichen. Wenn Bauarbeiten begännen, gebe es sofort eine "Versammlung von Pensionären", die den Kopf schüttelten und befänden, dass es so nicht gehe, sagte Renzi am Sonntag in Florenz. Ihre Haltung sei: "Das kriegen wir nicht hin." Natürlich bekämen sie es dann nicht hin.

