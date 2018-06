Jaunde (AFP) Die kamerunischen Streitkräfte haben im Norden des Landes 39 Islamisten der nigerianischen Gruppe Boko Haram getötet. Wie das Verteidigungsministerium in Jaunde am Sonntag mitteilte, rückten Boko-Haram-Kampfeinheiten am Freitag an mehreren Stellen über die nigerianisch-kamerunische Grenze vor. Sie hätten auf kamerunischem Gebiet vier Flüchtlinge aus Nigeria getötet.

