Jerusalem (AFP) Nach neuen Ausschreitungen mit israelischen Sicherheitskräften in Ost-Jerusalem sind in der Nacht zum Sonntag fünf Palästinenser festgenommen worden. Bis in die frühen Morgenstunden seien Polizisten im Ortsteil Silwan mit Steinen beworfen worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Sicherheitskräfte hätten die Demonstranten schließlich vertrieben.

