Berlin (SID) - Cruisergewichts-Weltmeister Yoan Pablo Hernandez verteidigt seinen WM-Gürtel am 6. Dezember in Oldenburg gegen den Briten Ola Afolabi. Beim vorerst letzten Kampfabend der ARD mit dem Sauerland-Boxstall tritt auch Halbschwergewichts-Weltmeister Jürgen Brähmer bei seiner Titelverteidigung gegen den Polen Pawel Glazewski an.

"Nach dem Sieg über Firat Arslan konnte ich gleich wieder problemlos ins Training einsteigen", sagte IBF-Champion Hernandez: "Jetzt will ich mich meiner Pflichtverteidigung gegen Ola Afolabi stellen und zeigen, dass ich zu Recht die Nummer eins im Cruisergewicht bin." Hernandez' Punktsieg gegen den 43-Jährigen Arslan Mitte August war umstritten.

Afolabi ist den deutschen Boxfans aus seinen Kämpfen gegen WBO-Weltmeister Marco Huck bekannt. Zwei knappe Niederlagen und ein Unentschieden stehen für den Briten mit nigerianischen Wurzeln gegen Huck zu Buche.