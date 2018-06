Mürsitpinar (AFP) Die kurdischen Kämpfer im nordsyrischen Kobane haben erneut eine Offensive der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) abgewehrt. Die Extremisten hätten in der Nacht zum Sonntag versucht, die einzig noch offene Verbindungsroute Richtung Türkei im Norden zu kappen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zur Verstärkung der Kurden sollen über die türkische Grenze in den kommenden Tagen irakische Peschmerga nach Kobane einrücken.

