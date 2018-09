Hamburg (AFP) Immer mehr Anhänger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) reisen einem Pressebericht zufolge nach Syrien und in den Irak, um dort gegen die dschihadistische Miliz "Islamischer Staat" (IS) zu kämpfen. Bereits 50 Freiwillige sind aus der Bundesrepublik in die Krisenregion gereist, wie das Hamburger Nachrichtenmagazin "Spiegel" berichtete. "Es fing langsam an, aber jetzt ist richtig Druck auf dem Kessel", sagte ein Beamter dem Magazin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.