Istanbul (AFP) Die größte Syrische Kurdenpartei Demokratische Union (PYD) steht einer Verstärkung durch Perschmerga-Kämpfer aus dem Nordirak nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ablehnend gegenüber. Die Partei fürchte um ihren Einfluss, sollten die kurdischen Einheiten aus dem Irak in den Kampf um Kobane eingreifen, sagte Erdogan am Sonntag laut türkischen Medien auf dem Rückflug von einem Besuch in Estland. "Die PYD will nicht, dass die Peschmerga nach Kobane kommen und dort die Führung übernehmen", wurde der Staatschef zitiert.

