Frankfurt/Main (AFP) Den Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) haben 25 von 130 Banken nicht bestanden. Den durchgefallenen Kreditinstituten fehlten 25 Milliarden Euro Kapital, teilte die EZB am Sonntag in Frankfurt am Main mit. Als einzige deutsche Bank hat die Münchener Hypothekenbank den Stresstest auf Grundlage der Bilanzzahlen von 2013 nicht bestanden. Sie habe im laufenden Jahr aber ihr Kapital "deutlich gestärkt", so dass die Lücke nun geschlossen sei, teilten die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) mit.

