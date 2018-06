Gaborone (AFP) In Botsuana hat die Regierungspartei die Parlamentswahlen gewonnen, womit Präsident Ian Khama als wiedergewählt gilt. Die Demokratische Partei Botsuanas (BDP) habe "mindestens" 29 der 57 Mandate erzielt, teilte das Oberste Gericht des Landes am Sonntag mit. Das Parlament des südafrikanischen Staates bestimmt den Präsidenten. Der 61-jährige Amtsinhaber Khama wurde deshalb von den Behörden am Sonntag zum "wiedergewählten Präsidenten" erklärt. Er soll am Montag vereidigt werden.

