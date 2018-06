Kiew (AFP) Während der Parlamentswahl in der Ukraine sind am Sonntag drei prominente junge Kandidaten des Präsidentschaftslagers attackiert worden, nachdem sie mutmaßliche Wahlfälscher gefilmt hatten. Das Auto, in dem die drei saßen, wurde von sechs Männern mit großen Steinen beworfen, wie eine der Betroffenen, Switlana Salischtschuk, der Nachrichtenagentur AFP am Telefon schilderte. Die Polizei bestätigte die Attacke und leitete Ermittlungen ein.

