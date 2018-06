Kiew (AFP) Am Tag der Parlamentswahl in der Ukraine ist Präsident Petro Poroschenko überraschend in die Konfliktgebiete im Osten des Landes gereist. "Ich bin im Donbass eingetroffen", teilte der Präsident am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit Blick auf die Krisenregion mit. Am Morgen hatten in der Ukraine Parlamentswahlen begonnen, in den von Rebellen kontrollierten Gebieten in der Ostukraine wird allerdings nicht abgestimmt.

