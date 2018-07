Kiew (dpa) - Nach dem Erfolg prowestlicher Kräfte bei der Wahl in der Ukraine hat Regierungschef Arseni Jazenjuk eine Koalition seiner Volksfront mit dem Block von Präsident Petro Poroschenko angekündigt. "Wir werden in Kürze eine Koalition bilden", sagte Jazenjuk im TV-Sender 112.ua. Laut Prognosen schafften sieben Parteien bei der vorgezogenen Parlamentswahl den Einzug in die Oberste Rada. Poroschenko zeigte sich bei einer Wahlparty seines Parteibündnisses offen für eine Zusammenarbeit mit Jazenjuk.

