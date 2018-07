Köln (dpa) - Eine Demonstration gegen Salafisten in Köln ist gestern völlig außer Kontrolle geraten. 4000 Hooligans und Rechtsradikale lieferten sich massive Auseinandersetzungen mit der Polizei. Beamte wurden mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. 44 Polizisten wurden verletzt. Demonstranten warfen ein Polizeifahrzeug um. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Schlagstöcke und Reizgas ein und nahm 17 Hooligans fest oder in Gewahrsam. Bei der Gegendemonstration mit rund 500 Teilnehmern unter dem Motto "Schulter an Schulter gegen Rassismus und religiösen Fundamentalismus" blieb alles ruhig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.