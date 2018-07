Berlin (AFP) Im Tarifstreit beim Online-Versandhändler Amazon hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten an fünf Standorten zum Streik aufgerufen. Im hessischen Bad Hersfeld und in Leipzig habe der Ausstand bereits mit der Nachtschicht begonnen, teilte Verdi in der Nacht zum Montag mit. Die Standorte im bayerischen Graben sowie in Werne und Rheinberg in Nordrhein-Westfalen würden mit der Frühschicht folgen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.