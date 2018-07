Dortmund (SID) - Im Kampf gegen die Bundesliga-Krise erhofft sich Trainer Jürgen Klopp vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund einen positiven Schub im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals am Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Sky) beim Zweitligisten FC St. Pauli. "Wir wollen jede Situation für ein Erfolgserlebnis nutzen", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Montag.

Die Spielweise des Gegners habe keine Priorität bei der Vorbereitung auf die Begegnung am Millerntor. "Egal was St. Pauli macht, das ist unsere Hürde, und da wollen wir rüber. Wir werden um den Einzug in die nächste Runde kämpfen", betonte Klopp.

Mit der Kritik aufgrund der sportlichen Talfahrt mit bislang sechs Niederlagen in neun Liga-Begegnungen könne er leben, so der BVB-Coach. "Es ist klar, dass über uns gesprochen wird. Wir müssen alles auffangen, was uns hilft. Ich bin auch niemand böse, der uns derzeit negativ sieht, aber darum kann ich mich nicht kümmern."

Klopp wolle derzeit weiter verbessern, was sich schon verbessert habe. "Und wir müssen gewinnen, erst gegen St. Pauli und dann das nächste Spiel." In der Bundesliga muss der BVB als Tabellen-15. am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Erzrivalen und Tabellenführer Bayern München antreten.