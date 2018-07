Darmstadt (SID) - Die Aufholjagd des 1. FC Nürnberg in der 2. Fußball-Bundesliga ist vorerst gestoppt. Nach zuletzt drei Spielen ohne Niederlage verloren die Franken zum Abschluss des 11. Spieltags bei Aufsteiger Darmstadt 98 mit 0:3 (0:1). Während die Lilien (19 Zähler) damit nur wegen der schlechteren Tordifferenz den Sprung auf Relegationsrang drei verpassten, bleibt die Situation beim Club (13 Punkte) angespannt.

Torjäger Dominik Stroh-Engel (39.) schoss Darmstadt mit seinem sechsten Saisontreffer aus abseitsverdächtiger Position in Führung. Leon Balogun (70.) und Tobias Kempe (82.) erzielten die weiteren Tore.

"Beim letzten Pass hat uns die Ruhe gefehlt", sagte Club-Trainer Valérien Ismaël bei Sky: "In der zweiten Halbzeit waren wir teilweise zu naiv. Daran müssen wir arbeiten." Darmstadts Aufstiegstrainer Dirk Schuster meinte: "19 Punkte: das fühlt sich richtig gut an. Wir haben verdient gewonnen, auch wenn es in dieser Höhe nicht zu erwarten war."

Den 16.150 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor blieb die übliche Abtastphase beider Teams erspart. Stroh-Engel (5.) sowie Hanno Behrens (15.) und auf der anderen Seite Alessandro Schöpf (7.) sowie Niclas Füllkrug (12.) besaßen gute Chancen zur frühen Führung.

Auch nach der schwungvollen Anfangsviertelstunde erspielte sich keine Mannschaft einen Vorteil, wenngleich die Gastgeber gegen erkennbar auf Sicherheit bedachte Nürnberger aktiver wirkten. Eine schöne Kombination schloss Stroh-Engel aus kurzer Distanz eiskalt ab.

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Gäste ihre Angriffsbemühungen, gefährlich wurde es aber fast nur nach ruhenden Bällen. Praktisch aus dem Nichts traf Balogun mit seinem Schuss ins lange Eck. Den Endstand markierte Kempe gegen aufgerückte Nürnberger.

Heller war der beste Akteur der Hausherren, bei Nürnberg überzeugte mit Abstrichen Daniel Candeias.