Bremen (SID) - Der Trainerwechsel bei Schlusslicht Werder Bremen zieht vor dem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal bei Fußball-Drittligist Chemnitzer FC erste personelle Konsequenzen in der Mannschaft nach sich. Neu-Trainer Wiktor Skripnik strich Eljero Elia und Cedrick Makiadi aus dem 18-köpfigen Kader für die Partie gegen die Sachsen am Dienstag (19.00 Uhr/Sky). Das gab der Verein am Montag bekannt.

Mit dabei sind dafür U23-Spieler Levent Aycicek und der zuletzt aussortierte Ludovic Obraniak. Aufgrund eines Magen-Darm-Infekts fehlt auch Nachwuchshoffnung Marnon Busch im Kader der Grün-Weißen.