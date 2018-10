Manchester (SID) - Manchester Uniteds Teammanager Louis van Gaal hat seinen Torjäger Robin van Persie nach dem späten Ausgleich im Spitzenspiel der Premier League gegen den FC Chelsea (1:1) am Sonntag heftig kritisiert. Sein niederländischer Landsmann habe nach seinem Tor in der 94. Minute "dämlich" gehandelt, als er sich beim Jubeln das Trikot auszog und dafür seine dritte Verwarnung der Saison erhielt.

"Du kannst dich über ein Tor freuen, aber du darfst dir nicht das Trikot ausziehen. Dann bekommst du eine Gelbe Karte. Das ist nicht sonderlich intelligent", wetterte der ehemalige niederländische Bondscoach und Trainer von Bayern München.

Durch die Punkteteilung in Old Trafford gegen das von seinem früheren Assistenten José Mourinho betreuten Chelsea-Team weist Rekordmeister United nach neun Spieltagen als Tabellenachter weiterhin zehn Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter aus London auf, für den Didier Drogba (53.) das Führungstor erzielt hatte. Weltmeister André Schürrle wurde nach überstandener Grippe bei Chelsea erst in der 90. Minute eingewechselt.