Kobane (dpa) - Die Kurden haben einen weiteren Angriff der Terrormiliz Islamischer Staat auf die nordsyrische Stadt Kobane abgewehrt. Die Extremisten hätten den nördlichen Stadtrand von Kobane attackiert, sagte Kurden-Sprecher Idriss Nassan. Die heftigen Kämpfe zwischen beiden Seiten gingen weiter. Die USA und ihre Verbündeten hätten ihre Luftangriffe gegen den IS verstärkt, so Nassan. Die Extremisten versuchen seit Wochen, die Stadt an der Grenze zur Türkei zu erobern. Die Verteidiger von Kobane warten weiterhin auf die Verstärkung von kurdischen Peschmerga aus dem Nordirak.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.