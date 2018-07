Köln (dpa) - Die schwangere Fernsehmoderatorin Michelle Hunziker hat den Geburtstermin ihrer Tochter verraten. "Das Baby kommt um den 20. März herum", sagte sie in einem Interview des Fernsehsenders RTL. Hunziker hatte am 10. Oktober den Modehaus-Erben Tomaso Trussardi geheiratet. Dessen Trauzeuge plapperte am Tag der Hochzeit aus, dass Hunziker ein Mädchen erwartet. "Es sollte eigentlich noch ein Geheimnis bleiben, wir wollten es noch etwas für uns behalten", sagte Hunziker, die bereits zwei Töchter hat.

