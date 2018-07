Berlin (dpa) - Fans von Marilyn Manson dürfen sich auf das nächste Jahr freuen: Der Fürst der harten Schauerromantik hat ein neues Album angekündigt. Der Nachfolger von "Born Vilain" (2012) soll laut Mitteilung der Plattenfirma Universal Anfang 2015 erscheinen.

Die Wartezeit verkürzt der Dunkel-Maler, Schauspieler und Musiker derweil mit dem Song "Third Day Of A Seven Day Binge", der ab sofort kostenlos von Mansons Website heruntergeladen werden kann. In dem eher verhaltenen Seelenritt ist von Hölle und Verdammnis die Rede. Die Dämonen sind wieder entfesselt.

