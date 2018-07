Dublin (dpa) - Der irische Sänger Ronan Keating (37) und seine Freundin Storm Uechtritz (32) wollen heiraten und denken über ein gemeinsames Baby nach.

"Ich habe sowas noch nie erlebt - sie ist meine beste Freundin", schwärmte der frühere Boyzone-Star in einem am Montag veröffentlichten Interview des britischen "Hello"-Magazins. Und die Australierin verriet: "Wir haben darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen, und das ist eine Möglichkeit für uns, ja." Die Hochzeit des Paars sei schon in Planung. Keating und seine erste Frau hatten sich 2011 getrennt, sie haben drei gemeinsame Kinder.

Ronan Keating auf Twitter

"Hello"-Magazin