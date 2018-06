Frankfurt/Main (dpa) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles vorgeworfen, mit ihren Plänen zur Tarifeinheit bewusst Rechtsunsicherheit bei Streiks zu erzeugen. Es gehe darum, die Macht kleinerer Gewerkschaften zu brechen, erklärte der VC-Vorsitzende Ilja Schulz zu dem in Berlin vorgelegten Entwurf. Die VC führt aktuell einen Arbeitskampf für die Piloten der Lufthansa, in dessen Verlauf in diesem Jahr bereits achtmal gestreikt wurde. Gegen ein mögliches neues Gesetz will sie vor dem Verfassungsgericht klagen.

