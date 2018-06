Wolgograd (SID) - Der frühere Basketball-Bundestrainer Dirk Bauermann ist neuer Chefcoach beim russischen Klub Krasny Oktjabr Wolgograd. Dies gab der Verein auf seiner Homepage bekannt. Der gebürtige Oberhausener war im Dezember beim litauischen Spitzenklub Lietuvos Rytas beurlaubt worden. Dazu hatte der 56-Jährige bis zum Ende der EM 2013 das Amt als Nationaltrainer Polens ausgeübt.

Bauermann, der in der Bundesliga unter anderem Bayern München, die Brose Baskets Bamberg und Bayer Leverkusen trainiert hat, tritt am Mittwoch (17.30 Uhr) im Eurocup mit seinem neuen Team direkt gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Lietuvos Rytas an.

Der erfahrene Coach, zuletzt in der Bundesliga als Experte bei Beko-BBL.TV im Einsatz, wird Nachfolger von Walentyn Berestnjew, der in der vergangenen Woche entlassen worden war. Wolgograd spielt in der VTB United League und ist derzeit nur Tabellen-13. In der osteuropäischen Liga spielen Klubs aus sieben verschiedenen Ländern.