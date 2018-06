New York (dpa) - Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hat erstmals seit Monatsanfang wieder über 17 000 Punkten geschlossen. Der Dow-Jones-Index schloss 1,12 Prozent höher bei 17 005,75 Punkten. Der Kurs des Euro hielt sich mit zuletzt 1,2736 Dollar im New Yorker Handel weiter über der Marke von 1,27 Dollar.

