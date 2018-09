Sofia (AFP) Nach den Parlamentswahlen Anfang Oktober in Bulgarien hat Ex-Regierungschef Bojko Borissow die Bildung einer Minderheitsregierung angekündigt. Seine Partei Bürger für eine Europäische Entwicklung Bulgariens (Gerb) werde sich mit dem ebenfalls konservativen Reformblock zusammentun, sagte Borissow am Dienstag in Sofia nach einem Treffen mit mehreren Parteichefs. Mit zusammen 107 von insgesamt 240 Parlamentssitzen kommen die beiden Mitte-rechts-Parteien nicht auf eine eigene Mehrheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.