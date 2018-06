Berlin (AFP) Nach den Kölner Hooligan-Krawallen wollen die Behörden entschieden gegen mögliche neue Ausschreitungen vorgehen: In Berlin wird das Verbot einer für den 15. November geplanten Demonstration gegen Salafisten geprüft, wie Innensenator Frank Henkel (CDU) am Dienstag mitteilte. Und der Verfassungsschutz will beobachten, inwieweit die Hooligans von Rechtsextremisten instrumentalisiert werden.

